Gezen Dokuz: «Динамо» и «Галатасарай» согласовали трансфер Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян продолжит карьеру в «Галатасарае».

Как сообщает Gezen Dokuz, клубы достигли договорённости о переходе полузащитника московского «Динамо».

По информации источника, зарплата россиянина составит около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Галатасарае» отреагировали на информацию о переговорах с Захаряном.