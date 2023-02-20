Gezen Dokuz: «Динамо» и «Галатасарай» согласовали трансфер Захаряна
- РИА Новости
Как сообщает Gezen Dokuz, клубы достигли договорённости о переходе полузащитника московского «Динамо».
По информации источника, зарплата россиянина составит около €1,2 млн в год.
В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в «Галатасарае» отреагировали на информацию о переговорах с Захаряном.