Колосков — о натурализации в российском футболе: для клуба в этом нет никакого смысла

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома выступать за сборную России при получении российского гражданства.

«Я за натурализацию, но только в том случае, если футболист действительно нужен сборной России. Для клуба в этом нет никакого смысла, потому что у нас сейчас можно 13 легионеров в заявке иметь. Правда, мы не играем в европейских кубках, не участвуем в официальных матчах, и неизвестно, когда это произойдёт», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильцы скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России.