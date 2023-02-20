Турнир по санному спорту в Сочи из-за схода лавины может пройти по сокращённой программе

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал, что сошедшая с гор снежная лавина не повредила олимпийскую санно-бобслейную трассу в Сочи, но турнир может пройти по сокращённой программе.

«Турнир должен был проходить в течение двух дней, но теперь из-за схода лавины нельзя исключать того, что награды соревнований будут разыгрываться только в среду. Окончательное решение будет принято завтра к полудню», — цитирует Тюрина ТАСС.

Он также подчеркнул, что на данный момент ведётся работа на предмет повреждения коммуникаций. По его словам, трасса вместе с техническими объектами не пострадала.

20 февраля в районе санно-бобслейной трассы на Красной Поляне произошёл сход снежной лавины. Никто из спортсменов и сотрудников не пострадал.

Ранее трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал, что может выступить на международных соревнованиях под нейтральным флагом.