Тренер «Вашингтона» Лавиолетт надеется, что Овечкин вернётся в команду на текущей неделе
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«Надеюсь, на этой неделе. Сейчас он занимается домашними делами. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гулитти в социальных сетях.
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан проинформировал, что россиянин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам.
Ранее Лавиолетт заявил, что Овечкин — важная составляющая успеха команды.