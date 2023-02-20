Тренер «Вашингтона» Лавиолетт надеется, что Овечкин вернётся в команду на текущей неделе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт выразил надежду, что нападающий Александр Овечкин вернётся в команду на неделе.

«Надеюсь, на этой неделе. Сейчас он занимается домашними делами. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гулитти в социальных сетях.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан проинформировал, что россиянин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам.

Ранее Лавиолетт заявил, что Овечкин — важная составляющая успеха команды.