Вратарь Тороп назвал имя лучшего форварда ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, кого считает лучшим нападающим в армейском клубе.

«Честно могу назвать Федю Чалова: он нападающий с головой: может обмануть, обыграть, хитро пробить, очень умно двигается с мячом. За счёт него у меня есть в целом понимание игры нападающего», — цитирует Торопа «РБ Спорт».

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее Чалов рассказал об особенностях футбола в чемпионате Швейцарии.