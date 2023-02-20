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Вратарь Тороп назвал имя лучшего форварда ЦСКА

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Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, кого считает лучшим нападающим в армейском клубе.
Вратарь Тороп назвал имя лучшего форварда ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Честно могу назвать Федю Чалова: он нападающий с головой: может обмануть, обыграть, хитро пробить, очень умно двигается с мячом. За счёт него у меня есть в целом понимание игры нападающего», — цитирует Торопа «РБ Спорт».

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее Чалов рассказал об особенностях футбола в чемпионате Швейцарии.

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