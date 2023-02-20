Новиков: Сафонову можно попробовать себя в Европе, но нельзя сидеть в запасе
- РИА Новости
«В таком молодом возрасте просто необходимо постоянно играть. Лучше Сафонову перейти в команду ниже рангом, но зато быть основным, чем сидеть на скамейке в топ-клубе Европы», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
Напомним, что Матвей Сафонов является первым номером сборной России по футболу. Игрок — воспитанник «Краснодара». В 2018 году Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде.
Ранее Сергей Овчинников заявил, что на сегодняшний день Сафонов уступает в мастерстве и классе Акинфееву.