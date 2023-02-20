Новиков: Сафонову можно попробовать себя в Европе, но нельзя сидеть в запасе

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Валерий Новиков посоветовал, как голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову поступить со своей карьерой.

«В таком молодом возрасте просто необходимо постоянно играть. Лучше Сафонову перейти в команду ниже рангом, но зато быть основным, чем сидеть на скамейке в топ-клубе Европы», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, что Матвей Сафонов является первым номером сборной России по футболу. Игрок — воспитанник «Краснодара». В 2018 году Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Сергей Овчинников заявил, что на сегодняшний день Сафонов уступает в мастерстве и классе Акинфееву.