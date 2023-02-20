L’Equipe: Роналду перестал сдерживать себя эмоционально
«Он перестал себя сдерживать. Когда главный тренер раздражал, Криштиану его посылал. То же самое было и при общении с агентом Мендешем», — цитирует источника L’Equipe.
Напомним, что в апреле 2022 года невеста футболиста Джорджина родила двойняшек — мальчика и девочку. Мальчик не выжил.
В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии. В ноябре 2022 года игрок со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед», дав скандальное интервью.
Ранее Роналду прокомментировал победу над «Аль-Таавуном».