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Чернышов: «Спартак» является фаворитом в кубковом матче с «Локомотивом»

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Главный тренер сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов оценил шансы «Спартака» в московском дерби в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу с «Локомотивом».

«Фаворитом в кубковом матче против «Локомотива» однозначно является «Спартак», который идёт в чемпионате выше железнодорожников. Красно-белые в осенней части чемпионата выглядели уверенно, набрали достаточное количество очков», — цитирует бывшего тренера «Спартака» Metaratings.

По мнению 55-летнего специалиста, московский клуб также является главным конкурентом в борьбе с петербургским «Зенитом» за золотые медали чемпионата России.

Первый четвертьфинальный матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля. Начало игры — 20:00 мск. Бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым назначена на эту игру.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками лидирует в чемпионате.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что красно-белые способны догнать «Зенит» в РПЛ.

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