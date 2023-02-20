Чернышов: «Спартак» является фаворитом в кубковом матче с «Локомотивом»
«Фаворитом в кубковом матче против «Локомотива» однозначно является «Спартак», который идёт в чемпионате выше железнодорожников. Красно-белые в осенней части чемпионата выглядели уверенно, набрали достаточное количество очков», — цитирует бывшего тренера «Спартака» Metaratings.
По мнению 55-летнего специалиста, московский клуб также является главным конкурентом в борьбе с петербургским «Зенитом» за золотые медали чемпионата России.
Первый четвертьфинальный матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля. Начало игры — 20:00 мск. Бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым назначена на эту игру.
После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками лидирует в чемпионате.
Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что красно-белые способны догнать «Зенит» в РПЛ.