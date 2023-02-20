«Миннесота» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Капризов забросил две шайбы

«Миннесота Уайлд» на своём льду переиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Уайлд».

В составе победителей отличились Брэндон Дюхейм (21-я минута), Кирилл Капризов (22-я, 42-я) и Райан Хартман (60-я). У «Предаторз» шайбы забросили Томас Новак (38-я), Роман Йоси (56-я) и Нино Нидеррайтер (60-я).

«Миннесота» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 65 очками. «Нэшвилл» располагается на пятой позиции с 59 очками.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» победила «Даллас» по буллитам, Капризов не набрал очков.