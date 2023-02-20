Медведев признался, что не ощутил неуважения к себе на турнире в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме (Нидерланды).

«Я рад победить в Роттердаме, мне нравится приезжать в Нидерланды, нравится местная публика. Никогда не ощущал никакого неуважения к себе — суператмосфера, отличные болельщики», — цитирует Медведева ТАСС.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Призовой фонд представительного турнира составлял более €2 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя тех времён, когда был первой ракеткой мира.







