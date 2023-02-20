Тренер «Кармиотиссы» Кержаков рассказал о возможной встрече с Кокориным на Кипре

Главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков не исключил, что встретится со своим бывшим одноклубником по петербургскому «Зениту» нападающим «Ариса» Александром Кокориным.

«Наверное, мы встретимся здесь. Здесь у меня много знакомых, друзей, в том числе Саша, живут. Поэтому как будет время, обязательно встретимся, поговорим», — цитирует Кержакова ТАСС.

По его словам, увидеться с Кокориным в данный момент было слишком сложно из-за большого объёма работы.

«Я был занят немного другими делами, как буду посвободнее и если будет время у Саши, то обязательно встретимся. Здесь небольшой город», — заключил Кержаков.

Российский специалист 8 февраля возглавил «Кармиотиссу». В первом матче после назначения команда победила «Аполлон» (4:3), а с «Эносисом» сыграла вничью (1:1).

Кокорин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Кержаков и Кокорин выступали вместе за «Зенит» с 2016 по 2017 год.

Ранее Кержаков поделился впечатлениями от работы в «Кармиотиссе».