Чернышов: «Спартак» в этом году может побороться даже за чемпионский дубль

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что столичному клубу вполне по силам одержать победы в чемпионате и Кубке России по футболу сезона-2022/23.

«Если ты участвуешь в турнире, то ты должен играть, чтобы победить. Если есть шанс выиграть и чемпионат, и Кубок, надо стремиться это сделать. Только с такими задачами появляется дух победителя, — сказал Чернышов Metaratings.

При этом, по его мнению, «Спартаку» будет сложно завоевать золотые медали чемпионата.

«Зенит» всё-таки действующий чемпион, у петербуржцев очень хорошая команда, и их будет тяжело скинуть с этого трона. Но «Спартак» в этом году составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство и будет идти до конца», — заключил Чернышов.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками лидирует в чемпионате.

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» первый четвертьфинальный матч Кубка России 22 февраля.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что красно-белые способны догнать «Зенит» в РПЛ.