Чернышов: «Спартак» в этом году может побороться даже за чемпионский дубль
«Если ты участвуешь в турнире, то ты должен играть, чтобы победить. Если есть шанс выиграть и чемпионат, и Кубок, надо стремиться это сделать. Только с такими задачами появляется дух победителя, — сказал Чернышов Metaratings.
При этом, по его мнению, «Спартаку» будет сложно завоевать золотые медали чемпионата.
«Зенит» всё-таки действующий чемпион, у петербуржцев очень хорошая команда, и их будет тяжело скинуть с этого трона. Но «Спартак» в этом году составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство и будет идти до конца», — заключил Чернышов.
После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками лидирует в чемпионате.
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» первый четвертьфинальный матч Кубка России 22 февраля.
Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что красно-белые способны догнать «Зенит» в РПЛ.