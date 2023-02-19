Медведев обошёл Сафина в списке самых титулованных российских теннисистов

Россиянин Даниил Медведев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме (Нидерланды).

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

По числу побед в карьере он вышел на чистое третье место в списке самых титулованных российских теннисистов, обойдя Марата Сафина. Лидером является Евгений Кафельников, на счету которого 26 титулов. Второе место занимает Николай Давыденко (21).

Призовой фонд представительного турнира в Роттердаме составлял более $2 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя времён, когда был первой ракеткой мира.