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Первый тренер Медведева назвала 16 его побед на турнирах ATP достижением высокого уровня

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Екатерина Крючкова, первый тренер Даниила Медведева, высказалась о победе россиянина на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

«Это достижение очень высокого уровня. Недавно у него был непростой период, но сейчас он победил, и я надеюсь, что победы к нему будут приходить», — цитирует заслуженного тренера ТАСС.

Она напомнила, что Марат Сафин, Николай Давыденко и Евгений Кафельников провели много лет в туре, а Медведев сравнительно недавно начал побеждать.

«И думаю, у него будет стимул их догнать. В любом случае это легенды, история нашего тенниса, и мы ими гордимся», — заключила Крючкова.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Призовой фонд представительного турнира составлял более $2 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя времён, когда был первой ракеткой мира.





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