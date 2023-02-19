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Чанов считает, что Головину стоит уходить из «Монако» и двигаться дальше

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов дал понять, что ему было бы интересно увидеть игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в другом европейском клубе.
Чанов считает, что Головину стоит уходить из «Монако» и двигаться дальше
  • Legion-Media

«Конечно, всегда хочется, чтобы наши футболисты играли в европейских командах, как можно топовее: «Баварии», «Барселоне», «Реале» и других. Вполне возможно, что Головина все устраивает в «Монако». Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше», — цитирует Чанова Vprognoze.

1 января «Монако» на своём поле нанёс поражение «Бресту» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции. Головин отличился на 54-й минуте. 14 февраля пресс-служба «Монако» сообщила, что гол россиянина в этой игре признали лучшим в январе в Лиге 1.

26-летний футболист сборной России в сезоне-2022/23 в 23 матчах чемпионата Франции забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин установил личный рекорд по голам за сезон.

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