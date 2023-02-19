Потерявший почти все передние зубы в результате силового приёма Зыков посетил матч СКА

Травмированный нападающий СКА Валентин Зыков наблюдал за матчем своей команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Трактором» с трибун Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

Команда Романа Ротенберга переиграла на своём льду челябинский клуб со счётом 4:1.

Александр Радулов 3 февраля на первых минутах матча СКА — «Ак Барс» (7:4) применил силовой приём против Зыкова в средней зоне. Нападающий армейского клуба упал на лёд и не вернулся в игру. Форвард потерял почти все верхние зубы. Врачи диагностировали у хоккеиста перелом носовых пазух и верхней челюсти и сотрясение мозга.

По словам Ротенберга, нападающий может успеть восстановиться по ходу плей-офф.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья Зыкова, который потерял почти все зубы.