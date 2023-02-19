Полузащитник «Химок» Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана
- РИА Новости
«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас всё стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии.
С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован», — приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».
26-летний Зуев — уроженец казахстанского города Костанай. Ранее он играл за «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Рубин».
Ранее сообщалось, что российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в основную сетку турнира ATP в Дохе.