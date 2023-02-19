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Полузащитник «Химок» Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил, что полузащитник «Химок» Александр Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана.
Полузащитник «Химок» Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана
  • РИА Новости

«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас всё стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии.

С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован», — приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».

26-летний Зуев — уроженец казахстанского города Костанай. Ранее он играл за «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Рубин».

Ранее сообщалось, что российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в основную сетку турнира ATP в Дохе.

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