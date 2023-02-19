Полузащитник «Химок» Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил, что полузащитник «Химок» Александр Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана.

«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас всё стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии.

С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован», — приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».

26-летний Зуев — уроженец казахстанского города Костанай. Ранее он играл за «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Рубин».

Ранее сообщалось, что российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в основную сетку турнира ATP в Дохе.