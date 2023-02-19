«РБ Спорт»: Черников продлит контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников подпишет новый контракт с клубом.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Черников входит в планы главного тренера команды Владимира Ивича. Отмечается, что новое соглашение будет долгосрочным.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл ссемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В первой части сезона Черников получил травму, после чего перенёс две операции.

Ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси ведёт переговоры о новом контракте с ПСЖ.