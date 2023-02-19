«РБ Спорт»: Черников продлит контракт с «Краснодаром»
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Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Черников входит в планы главного тренера команды Владимира Ивича. Отмечается, что новое соглашение будет долгосрочным.
Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл ссемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
В первой части сезона Черников получил травму, после чего перенёс две операции.
Ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси ведёт переговоры о новом контракте с ПСЖ.