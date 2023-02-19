Менеджер Яна объяснил, почему российский боец получил бой с Двалишвили
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«Фишка в том, что всё упирается не только в наши желания, а в то, что UFC нужен был главный бой февральского турнира. Когда организовали бой Вера — Сендхаген, было ещё непонятно, собирается ли Пётр драться в марте-апреле или возьмёт более длительную паузу», — рассказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
Поединок между спортсменами пройдёт в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Fight Night 221 11 марта.
В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях.
Двалишвили в августе 2022-го победил бразильца Жозе Альдо единогласным решением судей. У 32‑летнего грузинского бойца 15 побед и четыре поражения в 19 поединках.
Ранее боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев высказался о поединке между Яном и Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.