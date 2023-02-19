Романо: россиянин Ефремов близок к подписанию нового контракта с «Вильярреалом»

Российский защитник Антон Ефремов близок к продлению контракта с «Вильярреалом».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, Ефремов продлит контракт с клубом до 2026 года. Отмечается, что переговоры находятся на завершающей стадии.

Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

19-летний футболист находится в структуре «Вильярреала» с 2019 года.

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