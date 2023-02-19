Участницу Олимпийских игр в пляжном волейболе Возакову дисквалифицировали за допинг

Во Всероссийской федерации волейбола сообщили, что чемпионку России 2010 года по пляжному волейболу Анну Возакову дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Возакова, так же как Дмитрий Ильиных, находилась в списке Григория Родченкова», — приводит слова собеседника ТАСС.

С Возаковой была достигнута договорённость о том, что срок её двухлетней дисквалификации начнётся с января 2022 года.

Спортсменка дисквалифицирована с 1 января 2023 до 11 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что волейболиста Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.