Участницу Олимпийских игр в пляжном волейболе Возакову дисквалифицировали за допинг
- AP
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«Возакова, так же как Дмитрий Ильиных, находилась в списке Григория Родченкова», — приводит слова собеседника ТАСС.
С Возаковой была достигнута договорённость о том, что срок её двухлетней дисквалификации начнётся с января 2022 года.
Спортсменка дисквалифицирована с 1 января 2023 до 11 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что волейболиста Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.