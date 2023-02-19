Узнать больше

Участницу Олимпийских игр в пляжном волейболе Возакову дисквалифицировали за допинг

Короткая ссылка
Во Всероссийской федерации волейбола сообщили, что чемпионку России 2010 года по пляжному волейболу Анну Возакову дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.
Участницу Олимпийских игр в пляжном волейболе Возакову дисквалифицировали за допинг
  • AP
  • © Dave Martin

«Возакова, так же как Дмитрий Ильиных, находилась в списке Григория Родченкова», — приводит слова собеседника ТАСС.

С Возаковой была достигнута договорённость о том, что срок её двухлетней дисквалификации начнётся с января 2022 года.

Спортсменка дисквалифицирована с 1 января 2023 до 11 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что волейболиста Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить