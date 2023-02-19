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Тарасенко — об игре за «Рейнджерс»: я узнал ребят получше и чувствую себя комфортнее

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко рассказал об адаптации в команде.
Тарасенко — об игре за «Рейнджерс»: я узнал ребят получше и чувствую себя комфортнее
  • AP
  • © Chris Seward

«Я узнал ребят намного лучше. Сейчас я чувствую себя более комфортно, но я не доволен результатом. Забивать хорошо, но побеждать лучше. Приятно одерживать волевые победы, но мы должны хорошо играть со старта матча. Я не думаю, что кто-то доволен сегодняшним результатом», — цитирует Тарасенко журналист Винс Меркольяно в социальных сетях.

Встреча на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Флэймз».

В составе «Калгари Флэймз» шайбы забросили Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Микаэль Баклунд.

У «Рейнджерс» отличились Тарасенко (36-я минута) и Алекси Лафренье (52-я).

Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

«Рейнджерс» с 74 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Калгари» с 61 очком располагается на девятой строчке в Западном дивизионе.

Ранее сообщалось, что Панарин продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей.

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