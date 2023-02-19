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Аррисабалага: сейчас всё идёт против «Челси»

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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал неудачное выступление лондонского клуба.
Аррисабалага: сейчас всё идёт против «Челси»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/COLORSPORT/DANIEL BEARHAM

«Сейчас всё идёт против нас. Мы переживаем трудный период и должны держаться вместе. Пришло время объединиться и работать, работать и ещё раз работать», — приводит слова Аррисабалаги пресс-служба «Челси».

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 1:0 в пользу «святых».

Победный мяч забил Джеймс Уорд-Праус (45 + 1). Главный судья матча Дэвид Кут показал девять жёлтых карточек.

«Челси» с 31 очком занимает десятое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 18 очками располагается на 20-й позиции.

Ранее главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о самочувствии капитана лондонской команды Сесара Аспиликуэты после травмы во время матча с «Саутгемптоном».

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