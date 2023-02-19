Агент Олусегуна заявил, что форвард может покинуть «Краснодар» летом
- РИА Новости
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«Уход Олакунле из «Краснодара» летом действительно возможен. Интерес от французских клубов? Не могу об этом говорить», — приводит слова Д’Авила Sport24.
В нынешнем сезоне 20-летний нигериец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее агент Кайо рассказал, как игроки «Краснодара» относятся к Ивичу.