Филимонов считает, что российским клубам должны компенсировать издержки за пропуск международных турниров

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов высказал мнение, что европейские футбольные организации должны компенсировать российским клубам финансовые издержки за пропуск соревнований.

«По большому счёту нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли со всех точек зрения — с финансовых, с репутационных», — цитирует Филимонова ТАСС.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь подмосковного «Сатурна» и сборной Чехии по футболу Антонин Кински высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.