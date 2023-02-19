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Филимонов считает, что российским клубам должны компенсировать издержки за пропуск международных турниров

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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов высказал мнение, что европейские футбольные организации должны компенсировать российским клубам финансовые издержки за пропуск соревнований.
Филимонов считает, что российским клубам должны компенсировать издержки за пропуск международных турниров
  • РИА Новости

«По большому счёту нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли со всех точек зрения — с финансовых, с репутационных», — цитирует Филимонова ТАСС.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь подмосковного «Сатурна» и сборной Чехии по футболу Антонин Кински высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

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