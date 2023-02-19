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Трент: «Ньюкасл» — крепкий орешек, но «Ливерпуль» смог добыть победу

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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о победе своего клуба над «Ньюкаслом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Трент: «Ньюкасл» — крепкий орешек, но «Ливерпуль» смог добыть победу
  • AP
  • © Rui Vieira

«Это была особенная победа. Соперник — крепкий орешек, но нам удалось сделать это. Наконец-то мы начинаем вспоминать тот, былой «Ливерпуль», — цитирует Трента Sky Sports.

Игра на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Юргена Клоппа.

Мячи забили Дарвин Нуньес (десятая минута) и Коди Гакпо (17-я).

«Ньюкасл» с 41 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 35 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее стало известно, что Клопп не собирается покидать «Ливерпуль».

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