Трент: «Ньюкасл» — крепкий орешек, но «Ливерпуль» смог добыть победу

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о победе своего клуба над «Ньюкаслом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Это была особенная победа. Соперник — крепкий орешек, но нам удалось сделать это. Наконец-то мы начинаем вспоминать тот, былой «Ливерпуль», — цитирует Трента Sky Sports.

Игра на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Юргена Клоппа.

Мячи забили Дарвин Нуньес (десятая минута) и Коди Гакпо (17-я).

«Ньюкасл» с 41 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 35 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее стало известно, что Клопп не собирается покидать «Ливерпуль».