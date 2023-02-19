Панарин продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей
Встреча на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Флэймз».
Панарин отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал очки в седьмом матче подряд.
«Рейнджерс» с 74 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Калгари» с 61 очком располагается на девятой строчке в Западном дивизионе.
Ранее сообщалось, что «Торонто» без Самсонова победил «Монреаль», у Дадонова «-1».