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Панарин продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Встреча на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Флэймз».

Панарин отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал очки в седьмом матче подряд.

«Рейнджерс» с 74 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Калгари» с 61 очком располагается на девятой строчке в Западном дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Торонто» без Самсонова победил «Монреаль», у Дадонова «-1».

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