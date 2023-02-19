Араухо — о «Барселоне»: готов отдать всё ради этого великого клуба
«Я очень рад этому большому шагу в своей карьере и готов отдать всё ради этого великого клуба», — приводит слова Араухо GSFN.
По информации СМИ, мексиканец должен будет подписать контракт с каталонским клубом до июня 2026 года. Сделка оценивается в €4 млн.
21-летний защитник забил два мяча и сделал 20 результативных передач в 108 матчах во всех турнирах за четыре сезона в «Гэлакси». В сборной Мексики он дебютировал в августе 2021 года и с тех пор провёл две игры.
Ранее сообщалось, что «Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов из-за судейского скандала.