Араухо — о «Барселоне»: готов отдать всё ради этого великого клуба

Защитник сборной Мексики Хулиан Араухо высказался о своём переходе в «Барселону».

«Я очень рад этому большому шагу в своей карьере и готов отдать всё ради этого великого клуба», — приводит слова Араухо GSFN.

По информации СМИ, мексиканец должен будет подписать контракт с каталонским клубом до июня 2026 года. Сделка оценивается в €4 млн.

21-летний защитник забил два мяча и сделал 20 результативных передач в 108 матчах во всех турнирах за четыре сезона в «Гэлакси». В сборной Мексики он дебютировал в августе 2021 года и с тех пор провёл две игры.

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов из-за судейского скандала.