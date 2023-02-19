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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Каролине»

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«Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 4:1.

В составе «Каролины» шайбы забросили Еспери Котканиеми, Пол Штястны, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен. У «Вашингтона» отличился Том Уилсон.

Напомним, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропускал встречу из-за смерти отца.

«Каролина» с 80 очками занимает второе место в центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» с 62 очками располагается на девятой строчке.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о ценности Овечкина для команды.

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