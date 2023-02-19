Малкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин расположился на 50-м месте в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» с «Нью-Джерси» завершилась со счётом 5:2 в пользу «Дэвилз».

Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата. Таким образом, он набрал 1202 очка за карьеру в НХЛ.

Российский форвард обошёл канадского хоккеиста Дино Сиссарелли в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Следующей целью Малкина является Венсан Дамфусс, на счету которого 1205 очков.

Лидером является Уэйн Гретцки, на его счету 2857 очков.

Ранее гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ.