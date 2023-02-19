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Тарханов: «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию во второй части сезона РПЛ

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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«На такой позитивной волне «Спартак» может составить серьёзную конкуренцию «Зениту» после перерыва. «Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает», — цитирует Тарханова Sport24.

По его мнению, красно-белые проводят хорошую и успешную подготовку во время зимней паузы в чемпионате.

«Основным оружием «Спартака» будет тактика и ударная сила атаки. Они готовы к напору и будут отдаваться каждому матчу, а «Зенит» слегка в подвешенном состоянии сейчас», — заключил Тарханов.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками лидирует в чемпионате.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что красно-белые способны догнать «Зенит» в РПЛ.



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