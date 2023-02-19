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Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» на выезде нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» шайбы забросили Микко Рантанен (17-я минута), Боуэн Байрэм (28-я, 50-я) и Валерий Ничушкин (43-я). У «Блюз» отличился Самуэль Блейз (36-я).

«Колорадо» с 65 очками занимает третье место в Центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» с 55 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» победила «Даллас» по буллитам, Кирилл Капризов без очков.

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