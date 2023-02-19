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Филимонов считает оправданным решение «Спартака» продлить контракт с Абаскалем

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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов высказался о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Не просто результаты, видно игру, видно, что Абаскаль хочет от футболистов, что игроки воспринимают его идеи. Я думаю, что это такой хороший симбиоз, с этой точки зрения решение о продлении контракта оправданно», — цитирует Филимонова ТАСС.

По его мнению, победа красно-белых в Зимнем кубке РПЛ по большому счёту ничего не значит, потому что на сборах у каждой команды свои определённые задачи.

«Это приятный бонус, приятная атмосфера, но и всё, потому что в любом случае всё будет решаться в чемпионате, когда пойдут игры за очки, пойдут матчи на выбывание в кубке», — заключил Филимонов.

13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

По итогам 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого в активе 42 очка.

Ранее Абаскаль рассказал о состоянии здоровья полузащитника Виктора Мозеса.



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