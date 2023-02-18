«Ростех»: российская система распознавания лиц помогла задержать мафиози во время ЧМ-2018

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о работе системы распознавания лиц FindFace security во время проведения чемпионата мира 2018 года по футболу.

«За период чемпионата мира было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу, что ли. Наркодилер», — заявил Чемезов в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда плюс».

К системе FindFace security было подключено около 500 камер городского наблюдения и стадионов.

Чемпионат мира в России прошёл с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победу в турнире одержала сборная Франции, серебряные медали завоевала Хорватия, а бронза досталась Бельгии.

Ранее бывшая футболистка сборной Англии Алекс Скотт рассказала, что экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд украл ложку во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.





