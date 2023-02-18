«Ростех»: российская система распознавания лиц помогла задержать мафиози во время ЧМ-2018
«За период чемпионата мира было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу, что ли. Наркодилер», — заявил Чемезов в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда плюс».
К системе FindFace security было подключено около 500 камер городского наблюдения и стадионов.
Чемпионат мира в России прошёл с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победу в турнире одержала сборная Франции, серебряные медали завоевала Хорватия, а бронза досталась Бельгии.
Ранее бывшая футболистка сборной Англии Алекс Скотт рассказала, что экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд украл ложку во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.