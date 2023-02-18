Янчук считает, что Медведев начисто переиграл Димитрова

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

«Медведев начисто переиграл Димитрова, не оставил болгарину никаких шансов. Я считаю, что сейчас Медведев находится в хорошей форме, и если не будет сбоев, которые иногда вмешиваются в его игру, то он должен одолеть соперника в финале», — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев в полуфинальном матче со счётом 6:1, 6:2 обыграл болгарина Григора Димитрова. 27-летний россиянин сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и нидерландцем Таллоном Грикспором.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет более €2 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал закономерным выход Медведева в финал турнира в Роттердаме.