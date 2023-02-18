Тренер «Челси»: Аспиликуэта находится в сознании в больнице после травмы головы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о самочувствии капитана лондонской команды Сесара Аспиликуэты после травмы во время матча 24-го тура чемпионата Англии по футболу с «Саутгемптоном».

«Это был плохой момент для футболиста. Он в сознании в больнице и разговаривает. Мы следим за ним и следим за тем, чтобы он был в порядке», — цитирует Поттера BBC.

Испанец получил повреждение во время розыгрыша стандарта. Футболист «Саутгемптона» Секу Мара на 74-й минуте попытался пробить через себя, но попал бутсой в голову Аспиликуэты. Испанец упал на газон, медики оказали ему первую помощь, а затем унесли с поля на носилках.

Ранее сообщалось, что голы Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо принесли «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ.





