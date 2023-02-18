Голы Нуньеса и Гакпо принесли «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Ливерпуль» в гостях нанёс поражение «Ньюкаслу» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Юргена Клоппа.

Мячи забили Дарвин Нуньес (10-я минута) и Коди Гакпо (17-я).

Хозяева доигрывали матч в меньшинстве после удаления в первом тайме голкипера Ника Поупа (22-я).

«Ньюкасл» с 41 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 35 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее «Арсенал» вырвал победу у клуба «Астон Вилла», дважды забив после 90-й минуты.

















