Аспиликуэта травмировал голову в матче с «Саутгемптоном», игрока унесли с поля на носилках

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта не смог закончить домашний матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу с «Саутгемптоном».

Испанец получил повреждение во время розыгрыша стандарта. Футболист «Саутгемптона» Секу Мара на 74-й минуте попытался пробить через себя, но попал бутсой в голову Аспиликуэты. Испанец упал на газон, медики оказали ему первую помощь, а затем унесли с поля на носилках.

«Челси» потерпел поражение от «Саутгемптона» со счётом 0:1. На счету Аспиликуэты 26 матчей в составе «Челси» в текущем сезоне.

Ранее «Арсенал» вырвал победу у клуба «Астон Вилла», дважды забив после 90-й минуты.