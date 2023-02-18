Узнать больше

СЭ: матчи «Спартака» и ЦСКА в Кубке России могут быть перенесены

Короткая ссылка
Первые четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу («Путь РПЛ») с участием московских команд могут не состояться из-за сильных морозов в столичном регионе.

Встречи «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар» могут быть перенесены из-за холодной погоды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игры должны пройти в Москве соответственно 22 и 23 февраля. По прогнозам синоптиков, в эти дни температура в столице России опустится до -18 °C.

Согласно регламенту, если температура ниже -15 °C или выше +35 °C, необходимо запрашивать согласия обеих участвующих в матче команд играть в таких условиях. В случае отказа одной из сторон встреча должна быть перенесена.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей‑офф Кубка России между красно‑белыми и «Локомотивом».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить