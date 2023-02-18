СЭ: матчи «Спартака» и ЦСКА в Кубке России могут быть перенесены

Первые четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу («Путь РПЛ») с участием московских команд могут не состояться из-за сильных морозов в столичном регионе.

Встречи «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар» могут быть перенесены из-за холодной погоды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игры должны пройти в Москве соответственно 22 и 23 февраля. По прогнозам синоптиков, в эти дни температура в столице России опустится до -18 °C.

Согласно регламенту, если температура ниже -15 °C или выше +35 °C, необходимо запрашивать согласия обеих участвующих в матче команд играть в таких условиях. В случае отказа одной из сторон встреча должна быть перенесена.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей‑офф Кубка России между красно‑белыми и «Локомотивом».









