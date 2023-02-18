Хореограф Железняков ответил на критику Рудковской в свой адрес

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков назвал критику продюсера Яны Рудковской в свой адрес защитными действиями.

«Я никогда не хочу никаких скандалов. Я говорю то, что думаю. Там, где я был не прав, я давно извинился. Но давайте зададим такой вопрос: разве то, что произнёс Евгений Плющенко о смене гражданства своих спортсменов из-за предвзятого судейства, этично? Есть такое выражение: самая лучшая защита — это нападение. Я считаю, что Яна в этом случае действует таким образом», — цитирует Железнякова РИА Новости.

18 февраля Рудковская высказалась о запрете Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) критиковать судейскую работу после соревнований и отметила, что хореограф Железняков постоянно оскорбляет спортсменов.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения к ним.

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган прокомментировал заявление тренера по фигурному катанию Плющенко.