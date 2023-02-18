Генич назвал лучшего тренера России на данный момент

Известный спортивный комментатор Константин Генич рассказал, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент.

«Лучший тренер России на данный момент? Карпин. При нём прогрессируют игроки. Он доказал состоятельность за пределами России — вопросов нет. Дай Станиславу Саламовичу ту же «Мальорку», с которой Карпин работал... Не знаю, справился бы он», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

5 ноября Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России пробилась в стыки чемпионата мира — 2022, но ФИФА отстранила команду от участия в турнире. Также россиянин стал главным тренером «Ростова», возглавив его в 2017 году.

Ранее Карпин отреагировал на решение полузащитника Павла Мамаева завершить игровую карьеру.