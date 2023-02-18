Рудковская раскритиковала кодекс этики ФФККР

Продюсер Яна Рудковская высказалась о запрете Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) критиковать судейскую работу после соревнований.

«Кодекс этики — это правильно, замечательно. Всегда должен быть конструктивный диалог. Федерация, тренеры, спортсмены. Почему, когда одни нарушают кодекс, им всё сходит с рук, а насчёт других сразу поднимается вой?» — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

По её словам, «хореограф Железняков постоянно оскорбляет спортсменов».

«А другим — нам, людям, которые бьются за юниорский спорт и вкладывают свои личные средства, — говорить о справедливости нельзя», — заключила жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения к ним.

Ранее генеральный директор ФФККР ответил на обвинения Плющенко в предвзятом судействе.