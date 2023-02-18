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Шавло посоветовал «Спартаку» уделить внимание Дзюбе в матче с «Локомотивом»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей‑офф Кубка России «красно‑белых» с «Локомотивом».

«В Кубке всегда трудно определить фаворита, кубковые матчи непредсказуемы. Нужно ли опасаться Дзюбу? Все команды должны опасаться его, он забивной игрок, умеет реализовывать моменты. Посмотрим, как Артём проявит себя в матче против «Спартака». Ему нужно уделить внимание», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

34-летний форвард 3 ноября разорвал контракт с «Адана Демирспор». На его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды во всех турнирах. 8 февраля Дзюба подписал контракт с московским клубом на правах свободного агента. Соглашение с железнодорожниками действует до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее обладатель Кубка УЕФА в сезоне-2007/08 в составе «Зенита» аргентинец Алехандро Домингес высказал мнение, что Дзюба является отличным футболистом.

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