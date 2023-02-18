Непомнящий сыграл вничью с Гири на шахматном турнире в Дюссельдорфе
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Непомнящий играл белыми фигурами. Партия завершилась вничью на 37-м ходу.
Другой россиянин, Андрей Есипенко, поделил очки в партии с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.
После трёх туров Непомнящий и Есипенко набрали по 1,5 очка, лидирует представляющий США Левон Аронян (2,5 очка).
Турнир в Дюссельдорфе завершится 25 февраля.
Ранее сообщалось, что россиянка Александра Костенюк одержала победу на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Мюнхене.