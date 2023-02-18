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Непомнящий сыграл вничью с Гири на шахматном турнире в Дюссельдорфе

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и Аниши Гири из Нидерландов не смогли выявить победителя в матче третьего тура турнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе (Германия).
Непомнящий сыграл вничью с Гири на шахматном турнире в Дюссельдорфе
  • Legion-Media
  • © Wienold

Непомнящий играл белыми фигурами. Партия завершилась вничью на 37-м ходу.

Другой россиянин, Андрей Есипенко, поделил очки в партии с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

После трёх туров Непомнящий и Есипенко набрали по 1,5 очка, лидирует представляющий США Левон Аронян (2,5 очка).

Турнир в Дюссельдорфе завершится 25 февраля.

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Костенюк одержала победу на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Мюнхене.

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