Непомнящий сыграл вничью с Гири на шахматном турнире в Дюссельдорфе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и Аниши Гири из Нидерландов не смогли выявить победителя в матче третьего тура турнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе (Германия).

Legion-Media

© Wienold