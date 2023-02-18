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Кечинов предрёк Кварацхелии большое будущее

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Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру полузащитника итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии в сезоне-2022/23.
Кечинов предрёк Кварацхелии большое будущее
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/www.imagephotoagency.it

«Если всё обойдётся, то, я думаю, его ждёт большое будущее. Он очень талантливый футболист. Сейчас у «Наполи» очень высокий шанс стать чемпионом, это явный фаворит», — цитирует Кечинова РИА Новости.

По его мнению, на данный момент Кварацхелия и нападающий Виктор Осимхен являются самыми яркими игроками чемпионата Италии.

«Наполи» нанёс поражение «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счётом 2:0. Кварацхелия записал в свой актив один гол. На данный момент на счету 22-летнего грузина десять мячей и девять результативных передач в 19 матчах Серии А.

«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия отметился уникальным достижением в «Наполи».



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