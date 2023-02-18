Кечинов высказался о получении Малкомом и Клаудиньо российского гражданства

Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов негативно высказался о получении нападающими «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Я всегда говорил и буду говорить, что надо больше доверять нашим футболистам и нашим тренерам. Я считаю, что в нашей сборной должны играть российские игроки, тем более в нынешнее время», — цитирует Кечинова РИА Новости.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба бразильца получат российские паспорта в течение весны.

По информации источника, футболисты не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России.