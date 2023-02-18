Нигматуллин: €12 млн за Миранчука — нормальная цена

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил игру хавбека Алексея Миранчука в чемпионате Италии по футболу.

«12 млн за Миранчука — нормальная цена. Получается, что он чуть подешевел. В «Аталанте» был неоднозначный период, Алексей не имел постоянного места в стартовом составе. Отрадно, что он пользуется спросом», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года, но у клуба из Бергамо есть приоритетное право его продления до 2026 года. Экс-игрок московского «Локомотива» выступает за «Торино» на правах аренды.

27-летний россиянин в 18 матчах за «Торино» во всех турнирах забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем Миранчука.