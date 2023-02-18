Генменеджер «Кармиотиссы» оценил дебют Кержакова на посту главного тренера команды

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус прокомментировал дебют российского тренера Александра Кержакова во главе кипрского клуба.

«Вчера была первая игра Кержакова на посту главного тренера «Кармиотиссы». Иногда дебюты служат для того, чтобы привыкнуть к новой лиге. Ничья в данном матче — хороший результат. Мы с нетерпением смотрим вперёд», — цитирует Антониуса «Спорт-Экспресс».

Под руководством Кержакова «Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Он покинул пост тренера в июне 2022 года. Специалист официально возглавил кипрский клуб «Кармиотисса» 8 февраля.

«Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра (27 очков).

Ранее «Кармиотисса» сыграла вничью с «Эносисом» в матче 24-го тура чемпионата Кипра по футболу.