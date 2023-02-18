Генменеджер «Кармиотиссы» оценил дебют Кержакова на посту главного тренера команды
- РИА Новости
«Вчера была первая игра Кержакова на посту главного тренера «Кармиотиссы». Иногда дебюты служат для того, чтобы привыкнуть к новой лиге. Ничья в данном матче — хороший результат. Мы с нетерпением смотрим вперёд», — цитирует Антониуса «Спорт-Экспресс».
Под руководством Кержакова «Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Он покинул пост тренера в июне 2022 года. Специалист официально возглавил кипрский клуб «Кармиотисса» 8 февраля.
«Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра (27 очков).
Ранее «Кармиотисса» сыграла вничью с «Эносисом» в матче 24-го тура чемпионата Кипра по футболу.