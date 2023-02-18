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Генменеджер «Кармиотиссы» оценил дебют Кержакова на посту главного тренера команды

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Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус прокомментировал дебют российского тренера Александра Кержакова во главе кипрского клуба.
Генменеджер «Кармиотиссы» оценил дебют Кержакова на посту главного тренера команды
  • РИА Новости

«Вчера была первая игра Кержакова на посту главного тренера «Кармиотиссы». Иногда дебюты служат для того, чтобы привыкнуть к новой лиге. Ничья в данном матче — хороший результат. Мы с нетерпением смотрим вперёд», — цитирует Антониуса «Спорт-Экспресс»

Под руководством Кержакова «Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Он покинул пост тренера в июне 2022 года. Специалист официально возглавил кипрский клуб «Кармиотисса» 8 февраля.

«Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра (27 очков).

Ранее «Кармиотисса» сыграла вничью с «Эносисом» в матче 24-го тура чемпионата Кипра по футболу.

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