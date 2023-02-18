Быстров: Баринов — не усиление для «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на информацию, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Зените».

«Баринов, откровенно говоря, не усиление для «Зенита». Поэтому не расстроюсь совершенно, если он продолжит свою карьеру в «Локомотиве». Так что можно не выпрыгивать из штанов, отдавая каждую лишнюю копейку за Баринова», — написал Быстров в Telegram-канале.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» может подписать Баринова в случае ухода Кузяева.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Быстров высказал мнение, что переход нападающего Владимира Писарского в «Крылья Советов» может не пойти на пользу футболисту.