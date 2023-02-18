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Эфиопская легкоатлетка упустила победу, упав в обморок на финише на ЧМ по кроссу

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Эфиопская легкоатлетка Летесенбет Гидей упустила победу в забеге на чемпионате мира по кроссу — 2023.
Эфиопская легкоатлетка упустила победу, упав в обморок на финише на ЧМ по кроссу
  • Gettyimages.ru

Гидей упала в обморок от усталости за несколько метров до финиша, из-за чего победа досталась кенийке Агнес Чебет. 

Эфиопка смогла преодолеть всю дистанцию благодаря члену своей команды, но её результат не засчитали официально. Гидей является чемпионкой мира и бронзовым призёром Олимпиады-2020 в Токио в беге на 10 км.

Ранее эфиопский легкоатлет Ламеча Гирма побил мировой рекорд в беге на 3 тыс. м в помещении. 

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