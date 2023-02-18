Эфиопская легкоатлетка упустила победу, упав в обморок на финише на ЧМ по кроссу

Эфиопская легкоатлетка Летесенбет Гидей упустила победу в забеге на чемпионате мира по кроссу — 2023.

Гидей упала в обморок от усталости за несколько метров до финиша, из-за чего победа досталась кенийке Агнес Чебет.

Эфиопка смогла преодолеть всю дистанцию благодаря члену своей команды, но её результат не засчитали официально. Гидей является чемпионкой мира и бронзовым призёром Олимпиады-2020 в Токио в беге на 10 км.

Ранее эфиопский легкоатлет Ламеча Гирма побил мировой рекорд в беге на 3 тыс. м в помещении.