Эфиопская легкоатлетка упустила победу, упав в обморок на финише на ЧМ по кроссу
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Гидей упала в обморок от усталости за несколько метров до финиша, из-за чего победа досталась кенийке Агнес Чебет.
Эфиопка смогла преодолеть всю дистанцию благодаря члену своей команды, но её результат не засчитали официально. Гидей является чемпионкой мира и бронзовым призёром Олимпиады-2020 в Токио в беге на 10 км.
Ранее эфиопский легкоатлет Ламеча Гирма побил мировой рекорд в беге на 3 тыс. м в помещении.